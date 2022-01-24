Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 21 Ocak'ta sona erdi. Yarıyıl tatili heyecanı yaşayan öğrenciler kar yağışı ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Son günlerde yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrası gözler okullarda tatil süresine çevrildi. Peki, kar yağışı sonrası yarıyıl tatili uzayacak mı? 2022 15 tatil ne zaman bitiyor? ikinci dönem ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatilinin uzatılması yönünde herhangi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.