Kar yağışı sonrası yarıyıl tatili uzayacak mı? 2022 15 tatil ne zaman bitiyor? ikinci dönem ne zaman başlıyor?
Yarıyıl tatili uzayacak mı? İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle gözler okullara çevrildi. 15 günlük yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler ve velileri, yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağını araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kar yağışı sonrası yarıyıl tatili uzayacak mı? 2022 15 tatil ne zaman bitiyor? ikinci dönem ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 21 Ocak'ta sona erdi. Yarıyıl tatili heyecanı yaşayan öğrenciler kar yağışı ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Son günlerde yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrası gözler okullarda tatil süresine çevrildi. Peki, kar yağışı sonrası yarıyıl tatili uzayacak mı? 2022 15 tatil ne zaman bitiyor? ikinci dönem ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatilinin uzatılması yönünde herhangi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.
Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yrıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.
MEB, EĞİTİMDE YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİ
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yol haritasını yeniden belirledi. Yol haritasının iki ana hedefi, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi olarak belirlendi. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının en yüksek seviyeye çıktığı tespit edilirken , öğretmenlerin her yıl belirli bir bölümünün katıldığı programlardan ziyade tüm öğretmelerin katıldığı gelişim programları uygulanacak. LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere sağlanacak ek kaynaklar da tek çatı altında toplanacak.
Okullarda ilk yarıyıl döneminin sona ermesine sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen yol haritasının detayları şöyle netleşti.
Bakanlıkça hazırlanan yol haritasının öncelikli hedefi, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi. Bunun için de, eğitim sisteminin sunduğu imkanlardan öğrencilerin eşit şekilde yararlanabilmesi eğitimde fırsat eşitliği bağlamında değerlendiriliyor. Öğrencilere eşit fırsatlar sunulması, sosyal arka planı nedeniyle dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesi de ayrıca önem teşkil ediyor.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencileri desteklemek için çeşitli projeler yürütülüyor. Bu projeler ise Okul öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma, Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı, İlkokulda Yetiştirme Programı (İYEP), Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi başlıkları ile sıralandı.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKULLAŞMA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI
Okul öncesi eğitimde okullaşma oranları yıllar içinde büyük artış gösterirken, 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle yapılan iyileştirmeler ve yeni projelerle okullaşma oranı en yüksek seviyesine çıktı.
ÜCRETSİZ DERS KİTABI DAĞITIMI 3,2 MİLYARI GEÇTİ
2003 yılından bu yana ücretsiz şekilde basılarak öğrencilere ulaştırılan toplam ders kitabı sayısı 3,2 milyarı geçti.
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE DESTEK
Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi de değerlendirilirken, meslek lisesi öğrencilerinin kazandıkları becerileri kullanarak yakın bölgelerde oturan ihtiyaç sahiplerine destek olduğuna dikkat çekildi 2017 yılından bu yana projeye katılan toplam öğrenci sayısı 136 bin 636'ya, destek olunan ihtiyaç sahibi sayısı da 198 bin 514'e ulaştı.
ŞEY YARDIMLARI 20 MİLYON KİŞİYİ GEÇTİ
Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), dezavantajlı çocuklarının eğitime düzenli şekilde katılması şartıyla ailelere sunulan nakit desteği. 2010 yılından beri destek sağlanan kişi sayısı da 20 milyonu geçti.
Bakanlığın yol haritasında Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Güçlendirilmesi için mevcut dezavantajların temel eğitimde telafi edilmesi, uzun vadede oluşması muhtemel başarı farklarını ve okul terki gibi olumsuz sonuçları engelleyebileceği vurgulandı. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde okul öncesi düzeyinden başlamak üzere temel eğitime ayrı bir önem atfedildi.
Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Güçlendirilmesi için Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi, İstanbul'da 750 Yeni Anaokulunun Yapılması, Temiz Okul ve Temiz Enerji, Spor Tesisi Olmayan Okul Kalmasın Projesi hayata geçirilecek.
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE DESTEK
Öğretmenlerin mesleki gelişiminin de en önemli faktör olduğu vurgulanırken, öğretmen niteliğini artırmak, eğitim alanında bütüncül bir iyileşme sağlamak için temel unsurların başında geldiği ifade edildi. Bu amaç doğrultusunda MEB, öğretmenlerin pedagojik becerilerini ve alana özgü becerilerini geliştirmek için kapsamlı bir eğitim programı yapıyor. Ayrıca öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra ilk beş yılda tamamlayacakları geniş çaplı bir eğitim programı uygulanacak. Bu programa, mesleğe başlayan öğretmenlerin tümünün katılması planlanıyor.
Böylece, öğretmenlerin her yıl belirli bir bölümünün katıldığı programlardan ziyade tüm öğretmelerin katıldığı gelişim programları uygulanacak. Bu eğitim programı hazırlanırken farklı kademelerde eğitim verecek öğretmenlerin ihtiyaçları dikkat alındı.
ÖĞRENCİLERE EK KAYNAK DESTEKLERİ TEK ÇATI ALTINDA
MEB'in yol haritasında ayrıca Ek kaynak desteği de şöyle açıklandı;
Ek kaynaklar öğrencilere sunulan eğitim materyallerini zenginleştirmek ve fırsat eşitliği sağlamak için büyük bir önem arz ederken, öğrencilere LGS ve YKS'ya hazırlanma konusunda kaynaklar sağlanacak. Her ayın ilk haftasında destekleyici yardımcı kaynak etkinlik kitapları ve fasiküller dağıtılmakta.
Yardımcı kaynaklar, https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ adresinde tek çatı altında toplandı.
MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ İLE İŞ GÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞ
Bakanlığın yol haritasında mesleki ve teknik eğitimin, genç işsizliğini azaltma ve ülkenin toplumsal ve ekonomik gelişimini sağlamada çok önemli bir role sahip olduğu belirtilirken, işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemekte ve eğitim süreçlerini sektör temsilcileriyle birlikte düzenlediği vurgulandı.
Son yıllarda mesleki eğitimde gerçekleştirilen projeler ise şöyle belirlendi:
Mesleki eğitimde 1000 okul projesi, Mesleki Eğitimde AR-GE Merkezleri ve Fikri Mülkiyet Projesi, kalfaların ücretlerinin artırılması ve işveren yükünün azaltılması, Lise ve üniversite mezunlarına istedikleri bir alanda kısa süreli mesleki eğitim merkezi programını tamamlayarak iş gücü piyasasına geçme imkanı, Meslek Liseleri Deney Setlerini Kendisi Üretiyor Projesi, Donanım Paylaşımı ve Altyapının İyileştirilmesi Projesi...
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