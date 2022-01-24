AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? İşte 2022 takvimi...

2021-2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?

2021-2022 AÖF Güz dönemi ara sınavları ve final sınavları yüz yüze yapıldı. 2021-2022 AÖF Bahar dönemi sınavlarının da şu an için yüz yüze yapılacağı düşünülüyor.

Adaylar Bahar Dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihleirni 21 Şubat 2022 tarihinde yapabilecek. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.