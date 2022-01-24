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AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? İşte 2022 takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? İşte 2022 takvimi...

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğretim gören milyonlarca öğrencisinin gündeminde 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi AÖF kayıt tarihleri var. 2022 AÖF Güz dönemi final sınavları geçtiğimiz gün açıklandı. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? İşte 2022 takvimi...

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite eğitimini örgün sistem üzerinden sürdüremeyecek olan ya da ikinci üniversitesi için Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine başvurmak isteyen öğrencilerin gündeminde 2022 AÖF Bahar dönemi kayıt tarihleri var. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? İşte 2022 takvimi...

2021-2022 AÖF KAYIT YENİLEME VE KAYITLARI BAŞLADI MI?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat 2022 tarihinde saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayacak. AÖF 2022 Bahar dönemi kayıtları 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

2021-2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

2021-2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?

2021-2022 AÖF Güz dönemi ara sınavları ve final sınavları yüz yüze yapıldı. 2021-2022 AÖF Bahar dönemi sınavlarının da şu an için yüz yüze yapılacağı düşünülüyor.

Adaylar Bahar Dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihleirni 21 Şubat 2022 tarihinde yapabilecek. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

Bitirme sınavı için sınav merkezini değiştirmek isteyen adaylar 04 Nisan 2022 tarihinde sınav merkezini değiştirebilir.

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