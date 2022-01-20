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KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? KPSS başvuruları 2022 tarihi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? KPSS başvuruları 2022 tarihi...

KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adaylarda bilindiği üzere bu sınav şartı aranıyordu. Peki, ÖSYM sınav takvimi bu süreçte merak ediliyor. İşte, KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? KPSS başvuruları 2022 tarihi...

KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında personel olarak istihdam etmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS 2022 sınav tarihi belli oldu. İşte, KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? KPSS başvuruları 2022 tarihi...

KPSS 2022 NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV TARİHİ: 31.07.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV TARİHİ: 06.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

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