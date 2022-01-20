KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında personel olarak istihdam etmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS 2022 sınav tarihi belli oldu. İşte, KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? KPSS başvuruları 2022 tarihi...