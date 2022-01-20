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BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı mı 2022?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı mı 2022?

BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Yılı BİLSEM "Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlarını yayımladı. Başvuru yapacak adaylar konu hakkındaki detayları yakından takip ediyor. İşte, BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı mı 2022?

BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı mı 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı. Binlerce öğretmenin beklediği atamaların detayları böylelikle netleşmiş oldu. İşte, BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı mı 2022?

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

BİLSEM öğretmen atamaları için başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler için başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihlerinde tamamlanacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna

http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş

yaptıktan sonra "Başvuru İşlemleri" seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

c) Değerlendirme Kriterleri Formu'nda (EK-2) puan aldıkları kriterlere ilişkin

belgeler, kadrolu oldukları okul/kurum müdürlükleri tarafından "aslı görüldü"

şeklinde onaylanarak öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir.

d) Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza

edilecektir.

e) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü

öğretmenlerin başvurularını, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden

"Başvuru gerçekleştirilmiştir." şeklinde onaylayacaklardır.

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