Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin örgün eğitim istatistiklerini yayımladı. Okul öncesinden liseye kadar eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 olarak kayıtlara geçti. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a, kullanılan derslik sayısı da 769 bin 933'e ulaştı.

MEB’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de örgün eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 oldu. (A Haber Grafik Ekibi)

TÜRKİYE'DE ÖĞRENCİ SAYISI 17,7 MİLYONA ULAŞTI

MEB'in Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026 başlıklı çalışmasına göre, eğitim alan öğrencilerin 9 milyon 89 bin 93'ü erkek, 8 milyon 615 bin 215'i kız öğrencilerden oluştu. Öğrencilerin eğitim gördüğü kurumlara göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

15 milyon 167 bin 794 öğrenci resmi okullarda,

resmi okullarda, 1 milyon 485 bin 21 öğrenci özel okullarda,

özel okullarda, 1 milyon 51 bin 493 öğrenci açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Eğitim kademelerine bakıldığında en fazla öğrencinin ilkokulda bulunduğu görüldü. İlkokulu ortaokul ve ortaöğretim takip etti.