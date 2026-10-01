Öğrenci sayısı 17,7 milyonu aştı! MEB'den 2025-2026 eğitim tablosu
Türkiye'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı verilerde öğretmen, derslik ve okul sayılarının yanı sıra okullaşma oranları da yer aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin örgün eğitim istatistiklerini yayımladı. Okul öncesinden liseye kadar eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 olarak kayıtlara geçti. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a, kullanılan derslik sayısı da 769 bin 933'e ulaştı.
TÜRKİYE'DE ÖĞRENCİ SAYISI 17,7 MİLYONA ULAŞTI
MEB'in Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026 başlıklı çalışmasına göre, eğitim alan öğrencilerin 9 milyon 89 bin 93'ü erkek, 8 milyon 615 bin 215'i kız öğrencilerden oluştu. Öğrencilerin eğitim gördüğü kurumlara göre dağılımı şöyle gerçekleşti:
- 15 milyon 167 bin 794 öğrenci resmi okullarda,
- 1 milyon 485 bin 21 öğrenci özel okullarda,
- 1 milyon 51 bin 493 öğrenci açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.
Eğitim kademelerine bakıldığında en fazla öğrencinin ilkokulda bulunduğu görüldü. İlkokulu ortaokul ve ortaöğretim takip etti.
|
Eğitim kademesi
|
Öğrenci sayısı
|
Okul öncesi
|
1.739.723
|
İlkokul
|
5.408.899
|
Ortaokul
|
5.307.934
|
Ortaöğretim
|
5.247.752
|
Toplam
|
17.704.308
LİSELERDE 3 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ GENEL ORTAÖĞRETİMDE
Ortaöğretimde eğitim alan 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin okul türlerine göre dağılımı da açıklandı. Genel ortaöğretimde 3 milyon 46 bin 666 öğrenci bulunurken mesleki ve teknik ortaöğretimde 1 milyon 736 bin 473 öğrenci yer aldı. Anadolu imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenci sayısı ise 464 bin 613 oldu.
Bu dağılım, lise çağındaki öğrencilerin farklı eğitim programlarına yöneldiğini ortaya koydu.