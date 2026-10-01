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Öğrenci sayısı 17,7 milyonu aştı! MEB'den 2025-2026 eğitim tablosu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Öğrenci sayısı 17,7 milyonu aştı! MEB'den 2025-2026 eğitim tablosu

Türkiye'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı verilerde öğretmen, derslik ve okul sayılarının yanı sıra okullaşma oranları da yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin örgün eğitim istatistiklerini yayımladı. Okul öncesinden liseye kadar eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 olarak kayıtlara geçti. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a, kullanılan derslik sayısı da 769 bin 933'e ulaştı.

MEB’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de örgün eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 oldu. (A Haber Grafik Ekibi)MEB’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de örgün eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 oldu. (A Haber Grafik Ekibi)

TÜRKİYE'DE ÖĞRENCİ SAYISI 17,7 MİLYONA ULAŞTI

MEB'in Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026 başlıklı çalışmasına göre, eğitim alan öğrencilerin 9 milyon 89 bin 93'ü erkek, 8 milyon 615 bin 215'i kız öğrencilerden oluştu. Öğrencilerin eğitim gördüğü kurumlara göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

  • 15 milyon 167 bin 794 öğrenci resmi okullarda,
  • 1 milyon 485 bin 21 öğrenci özel okullarda,
  • 1 milyon 51 bin 493 öğrenci açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Eğitim kademelerine bakıldığında en fazla öğrencinin ilkokulda bulunduğu görüldü. İlkokulu ortaokul ve ortaöğretim takip etti.

Eğitim kademesi

Öğrenci sayısı

Okul öncesi

1.739.723

İlkokul

5.408.899

Ortaokul

5.307.934

Ortaöğretim

5.247.752

Toplam

17.704.308

Ortaöğretimde öğretmen başına 12, derslik başına ise 21 öğrenci düştüğü açıklandı. (A Haber)Ortaöğretimde öğretmen başına 12, derslik başına ise 21 öğrenci düştüğü açıklandı. (A Haber)

LİSELERDE 3 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ GENEL ORTAÖĞRETİMDE

Ortaöğretimde eğitim alan 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin okul türlerine göre dağılımı da açıklandı. Genel ortaöğretimde 3 milyon 46 bin 666 öğrenci bulunurken mesleki ve teknik ortaöğretimde 1 milyon 736 bin 473 öğrenci yer aldı. Anadolu imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenci sayısı ise 464 bin 613 oldu.

Bu dağılım, lise çağındaki öğrencilerin farklı eğitim programlarına yöneldiğini ortaya koydu.

2025-2026 eğitim öğretim yılında resmî ve özel okullarda toplam 1 milyon 211 bin 799 öğretmen görev yaptı. (A Haber)2025-2026 eğitim öğretim yılında resmî ve özel okullarda toplam 1 milyon 211 bin 799 öğretmen görev yaptı. (A Haber)

ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON 211 BİNİ GEÇTİ

Türkiye genelindeki öğretmen sayısı, örgün eğitim kurumlarının yanı sıra yaygın eğitim kurumları ve diğer birimlerde çalışanlar da dahil edildiğinde 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı.

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 170 bin 320 olarak açıklandı. Yaygın eğitim kurumlarında ve diğer birimlerde çalışan 41 bin 479 öğretmenle birlikte toplam sayı 1 milyon 200 bini aştı. Öğretmenlerin görev yaptıkları kurumlara göre dağılımı ise şöyle oldu:

  • Resmi okullarda ve kurumlarda 1 milyon 67 bin 218 öğretmen,
  • Özel okullarda ve kurumlarda 144 bin 581 öğretmen görev yaptı.

Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 75 bin 12 okul ve 769 bin 933 derslik hizmet verdi. (A Haber)Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 75 bin 12 okul ve 769 bin 933 derslik hizmet verdi. (A Haber)

OKUL SAYISI 75 BİNİ AŞTI, DERSLİK SAYISI 769 BİN 933 OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında hizmet veren okul sayısı 75 bin 12 olarak kaydedildi. Bu okulların 59 bin 914'ü resmi, 15 bin 94'ü özel okuldu. Açık öğretim okullarının sayısı ise 4 oldu.

Okulların eğitim kademelerine göre dağılımında 18 bin 636 okul öncesi eğitim kurumu, 25 bin ilkokul, 18 bin 977 ortaokul ve 12 bin 399 ortaöğretim kurumu yer aldı. Derslik sayısı da dikkat çeken veriler arasında bulundu. Resmi okullarda 631 bin 736, özel okullarda 138 bin 197 derslik kullanıldı. Böylece örgün eğitimdeki toplam derslik sayısı 769 bin 933'e ulaştı.

İlkokullarda öğretmen başına 17, derslik başına 19 öğrenci düşerken ortaokullarda bu sayılar 13 ve 25 oldu. (A Haber Foto Arşivi)İlkokullarda öğretmen başına 17, derslik başına 19 öğrenci düşerken ortaokullarda bu sayılar 13 ve 25 oldu. (A Haber Foto Arşivi)

ÖĞRETMEN VE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI AÇIKLANDI

Eğitim ortamlarına ilişkin istatistiklerde öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayıları da yer aldı. İlkokullarda bir öğretmene 17 öğrenci düşerken bu sayı ortaokullarda 13, ortaöğretimde ise 12 oldu.

Derslik başına düşen öğrenci sayısında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. İlkokullarda derslik başına 19, ortaokullarda 25, ortaöğretimde 21 öğrenci düştü.

Eğitim kademesi

Öğretmen başına öğrenci

Derslik başına öğrenci

İlkokul

17

19

Ortaokul

13

25

Ortaöğretim

12

21

Ortaöğretimde öğretmen başına 12, derslik başına ise 21 öğrenci düştüğü açıklandı. (A Haber)Ortaöğretimde öğretmen başına 12, derslik başına ise 21 öğrenci düştüğü açıklandı. (A Haber)

OKULLAŞMA ORANLARINDA SON DURUM

MEB'in yayımladığı istatistikler, farklı yaş gruplarındaki okullaşma oranlarını da ortaya koydu. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarda oranlar yüzde 98'in üzerine çıktı. Ortaöğretim yaş grubundaki okullaşma oranı da yüzde 87,09 olarak açıklandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin oranlar şöyle sıralandı:

  • 5 yaş: Yüzde 84,14
  • 6-9 yaş (ilkokul): Yüzde 98,46
  • 10-13 yaş (ortaokul): Yüzde 98,16
  • 14-17 yaş (ortaöğretim): Yüzde 87,09

MEB'in verileri ile yakın zamanda yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2025 raporunda yer alan değerlendirmeye göre, Türkiye'de 6-14 yaş grubundaki okullaşma oranı OECD ortalamasına benzerlik gösteriyor. Bu yaş grubunda çağ nüfusunun tamamına yakını eğitim sisteminde yer alıyor.

Mesleki ve teknik eğitimin örgün ortaöğretimdeki payı bir yılda yüzde 37,56'dan yüzde 39,51'e yükseldi. (A Haber)Mesleki ve teknik eğitimin örgün ortaöğretimdeki payı bir yılda yüzde 37,56'dan yüzde 39,51'e yükseldi. (A Haber)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN PAYI YÜKSELDİ

İstatistiklerde öne çıkan başlıklardan biri de mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimdeki payı oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılında yüzde 37,56 olan oran, 2025-2026 döneminde yüzde 39,51'e yükseldi.

Mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısı da artış gösterdi. Mesleki açık öğretim dahil olmak üzere öğrenci sayısı, bir önceki eğitim öğretim yılındaki 1 milyon 681 bin 100 seviyesinden 1 milyon 736 bin 473'e çıktı. Böylece mesleki ve teknik ortaöğretimde hem öğrenci sayısında hem de örgün ortaöğretim içindeki payında artış kaydedildi.

Burs alan öğrenci sayısı 345 bin 112'ye çıkarken taşımalı eğitim hizmetinden 765 bin 728 öğrenci yararlandı. (AA)Burs alan öğrenci sayısı 345 bin 112'ye çıkarken taşımalı eğitim hizmetinden 765 bin 728 öğrenci yararlandı. (AA)

345 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ BURS ALDI

Eğitime erişimi destekleyen uygulamalara ilişkin verilerde burs alan öğrenci sayısının da arttığı görüldü. 2025-2026 eğitim öğretim yılında burs alan öğrenci sayısı 345 bin 112'ye ulaştı.

İlköğretim ve ortaöğretimde taşıma yoluyla eğitime erişim hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı ise 765 bin 728 olarak açıklandı. Özel eğitimde taşıma hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı da önceki döneme göre yükseldi. Bu kapsamda sayı, 136 bin 12'den 150 bin 405'e çıktı.

Türkiye genelinde 2 bin 852 okul pansiyonunda yaklaşık yarım milyon öğrenciye barınma imkanı sunuldu. (A Haber)Türkiye genelinde 2 bin 852 okul pansiyonunda yaklaşık yarım milyon öğrenciye barınma imkanı sunuldu. (A Haber)

2 BİN PANSİYONDA YAKLAŞIK YARIM MİLYON ÖĞRENCİ BARINIYOR

MEB'in açıkladığı istatistiklerde öğrenci barınma imkanlarına ilişkin bilgiler de yer aldı. Türkiye genelindeki 2 bin 852 pansiyonda yaklaşık yarım milyon öğrenciye barınma imkanı sunuldu.

Burs, taşımalı eğitim ve pansiyon hizmetlerine ilişkin veriler, eğitim sisteminin yalnızca okul ve öğrenci sayılarıyla sınırlı olmadığını gösterdi. Bu hizmetler, öğrencilerin eğitim kurumlarına ulaşması ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması açısından önem taşıyor.

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