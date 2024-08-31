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KPSS Ön Lisans A-B-C-D kitapçığı açıklandı mı? Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 20:09 Güncelleme: 01.09.2024 11:03
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KPSS Ön Lisans A-B-C-D kitapçığı açıklandı mı? Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 1 Eylül 2024 tarihinde milyonlarca aday KPSS Ön Lisans sınavına girdi. Sınavdan çıkan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki KPSS Ön Lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

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