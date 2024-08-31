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Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2024-2025 güz dönemi YÖK üniversite açılış tarihi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:27 Güncelleme: 31.08.2024 21:29
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Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2024-2025 güz dönemi YÖK üniversite açılış tarihi...

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından üniversitelere yerleşen adayların gündeminde yer alan üniversitelerin açılış tarihi merak konusu oldu. Kayıt sürecini başarıyla tamamlayanlar arama motorlarında 2024-2025 güz dönemi üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladılar. Peki Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

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