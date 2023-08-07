KPSS ÖABT sonuç tarihi | Ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 ÖSYM duyurusu! Puanlar kaç yıl geçerli?
KPSS Lisans sınavları dün itibarıyla sona erdi. Binlerce aday, farklı oturumlarda ter döktü ve sınav süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar arama motorlarında "KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
KPSS Lisans sınavları dün itibarıyla sona erdi. Binlerce aday, farklı oturumlarda ter döktü ve sınav süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar arama motorlarında "KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023 sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak.
Sınava katılan adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler. Sonuç belgesinde adayın sınav puanı, başarı sırası, sınava girdiği testlerin puanları ve bu testlerin ağırlıklı puanları yer alacak.
KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.
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- KPSS ÖABT sonuç tarihi | Ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 ÖSYM duyurusu! Puanlar kaç yıl geçerli?
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