DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 DGS ÖSYM SONUÇ EKRANI
2023 DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek istiyor. Şu an için DGS sonuçları açıklanmadı, ancak gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2023 DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, sonuçları merakla bekliyor. Açıklanacak olan sonuçlarla birlikte 2 yıllık ön lisans eğitimlerini, 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar geleceğe dair planlarını daha net bir şekilde yapabilecekler. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detayları...
2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı. DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katıldı. Sınav için 1230 bina ve 21 bin 167 salon kullanıldı, emniyet görevlileri dahil 57 bin 608 kişi görev yaptı.
DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulandı. Sınav saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 135 dakika oldu.
2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
DGS PUAN HESAPLAMA
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 DGS ÖSYM SONUÇ EKRANI
- Seyyanen zam yatmadı mı, ne zaman yatacak? 2023 Memura ek ödeme hangi tarihte verilecek?
- FB-Zimbru maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Zimbru Konferans Ligi maçı şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11'ler
- KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM | 2023 KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Canan Karatay "Yanına dahi YAKLAŞMAYIN" dedi! Vücudun gizli düşmanı ayyuka çıktı! Morfin etkisi...
- Galatasaray'da yüzyılın transferi! Mertens'i tahtından edecek 10 numara geliyor
- iPhone 15 tüm serileri size unutturacak! Heyecanla beklenen serinin özellikleri sızdırıldı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max...
- Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70'lik zam! 4C'liye 3 kat ek kazançla 600 TL'ye +1200 TL! Emekli memura 8 bin 77 lira seyyanen artış!
- Fed faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Beklenti ne yönde?
- SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!
- Emekliye %25 zamlı maaş kazanç kapısı açıldı! Sabah 8’de açıklandı! 7.500’e +6.250 TL ödeme! Başvuran alıyor! 7.200, 7.687, 8.125 TL...
- Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...