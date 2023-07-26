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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 DGS ÖSYM SONUÇ EKRANI

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2023
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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 DGS ÖSYM SONUÇ EKRANI

2023 DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek istiyor. Şu an için DGS sonuçları açıklanmadı, ancak gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2023 DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, sonuçları merakla bekliyor. Açıklanacak olan sonuçlarla birlikte 2 yıllık ön lisans eğitimlerini, 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar geleceğe dair planlarını daha net bir şekilde yapabilecekler. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detayları...

2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı. DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katıldı. Sınav için 1230 bina ve 21 bin 167 salon kullanıldı, emniyet görevlileri dahil 57 bin 608 kişi görev yaptı.

DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulandı. Sınav saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 135 dakika oldu.

2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

DGS PUAN HESAPLAMA

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

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