ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF mezuniyete üç ders sınav tarihleri

Mezuniyet Üç Ders Sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilir.

Bir öğrenci hem Mezuniyet Üç Ders Sınavına hem de Yaz Okuluna katılamaz.