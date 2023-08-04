ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF mezuniyete üç ders sınav tarihleri
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim (ATA AÖF), öğrencilerini heyecanlandıran yaz okulu sınavına sayılı günler kala akademik takvimini açıkladı. 2022-2023 yılı ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı ile yaz okulu sınavının aynı gün uygulanacağı açıklandı. Mezun olmak isteyen adaylar, bu önemli sınavlara hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim (ATA AÖF), öğrencilerini heyecanlandıran yaz okulu sınavına sayılı günler kala akademik takvimini açıkladı. 2022-2023 yılı ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı ile yaz okulu sınavının aynı gün uygulanacağı açıklandı. Mezun olmak isteyen adaylar, bu önemli sınavlara hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları online olarak 12 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.
ATA AÖF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVLARI ONLİNE MI?
Mezuniyet Üç Ders Sınavı için herhangi bir kayda gerek yoktur. Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacaktır.
Mezuniyet Üç Ders Sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilir.
Bir öğrenci hem Mezuniyet Üç Ders Sınavına hem de Yaz Okuluna katılamaz.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet üç ders ve yaz okulu sınavları aynı gün uygulanacak. Sınavlara yönrelik giriş belgeleri ise henüz yayımlanmadı.
Sınava giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacak.
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