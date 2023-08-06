KPSS ÖABT başlangıç ve bitiş SAATLERİ | 6 Ağustos Pazar KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika?

Bugün, 2023 KPSS ÖABT sınavı sabah ve öğle oturumlarıyla gerçekleşiyor, bu sınavla birlikte KPSS lisans maratonu sona eriyor. Adaylar, daha önceki sınavların puanlarıyla birlikte tercihlerini beklemeye başlayacaklar ve merakla KPSS ÖABT'nin süresini ve soru sayısını öğrenmek istiyorlar. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, adaylar soru ve cevapları beklemeye başlayacaklar. İşte sınava ilişkin tüm detaylar...