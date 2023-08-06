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KPSS ÖABT başlangıç ve bitiş SAATLERİ | 6 Ağustos Pazar KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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KPSS ÖABT başlangıç ve bitiş SAATLERİ | 6 Ağustos Pazar KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika?

KPSS lisans sınavının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 6 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Bu sınav, 2023 KPSS ÖABT 1. ve 2. Oturumları ile tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. İkinci oturum ise İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı olacak. KPSS ÖABT oturumunda öğretmen adayları yer alacak. Peki KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika?

Bugün, 2023 KPSS ÖABT sınavı sabah ve öğle oturumlarıyla gerçekleşiyor, bu sınavla birlikte KPSS lisans maratonu sona eriyor. Adaylar, daha önceki sınavların puanlarıyla birlikte tercihlerini beklemeye başlayacaklar ve merakla KPSS ÖABT'nin süresini ve soru sayısını öğrenmek istiyorlar. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, adaylar soru ve cevapları beklemeye başlayacaklar. İşte sınava ilişkin tüm detaylar...

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

KPSS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak.

KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı geçtiğimiz sene 2 Ekim'de, ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da düzenlendi.

2 yılda bir düzenlenen ortaöğretim ve önlisans, 2024 yılında uygulanacak. 2022 yılında düzenlenen sınava katılan adaylar puanlarıyla 2 yıl tercih yapabiliyor.

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