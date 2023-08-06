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2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2023 yaz sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2023 yaz sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2023 yaz sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2023 yaz sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi () 2023-2024 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yapılacak yaz okulu sınavının tarihi yaklaşıyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2023 yaz sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖF'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav giriş belgelerini yayımlandı. Sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde organize edilecek.

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF'ün sınav giriş belgelerini erişime açmasıyla online sınav tartışmaları son buldu. AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

Adaylar sınava katılacakları okulları, sınav giriş belgesi ile sorgulayabilecek. AÖF sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

Sınav günü (19 Ağustos) adaylar, geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

AÖF sınav giriş belgesi üzerinde ayrıca adayların sınavda uyması gereken kurallar bulunuyor.

2022-2023 ÖĞRETİ̇M YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

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