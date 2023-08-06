"2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2023 yaz sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2023-2024 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yapılacak yaz okulu sınavının tarihi yaklaşıyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2023 yaz sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?