BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU

2024 BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında yapılmaktadır. Ön Değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024'te açıklanacaktır. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.