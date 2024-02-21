21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU

BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024
ABONE OL
BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU

BİLSEM sınav sonuçları, değerlendirme sürecine girdikten sonra yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere planlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılındaki öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin takvim de paylaşıldı.

BİLSEM sonuçlarına ilişkin takvim detayları paylaşıldı. Genel zihinsel, resim veya müzik gibi farklı yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanınan öğrencilere eğitim imkanı sunan BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin detayları, yayınlanan kılavuzla birlikte paylaşıldı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası sürecin tamamlanması bekleniyor.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında yapılmaktadır. Ön Değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024'te açıklanacaktır. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

İTİRAZLAR NİSAN AYINDA

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları 22-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.

BİLSEM 2024 SINAV TAKVİMİ

10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA