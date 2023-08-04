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KPSS ÖABT 2023 ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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KPSS ÖABT 2023 ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?

2023 KPSS sınavının son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için heyecanlı bekleyiş başladı. Öğretmen olmak isteyen adaylar, sınav süresi ve saati hakkında araştırmalarını hızlandırdılar. Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT), adayların uzmanlık alanlarına yönelik bilgi ve yetkinliklerini ölçmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, adaylar mesleki bilgi ve becerilerini sergileyecekleri bu önemli sınav için son hazırlıklarını yapıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

2023 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı merakla beklenen tarihler arasına girdi. Adaylar son hazırlıklarını tamamlayarak bu önemli sınava katılacakları günü heyecanla bekliyorlar. Bu yıl KPSS ÖABT sınavı, belirlenen tarihler arasında düzenlenecek ve adaylar uzmanlık alanlarına yönelik bilgi ve becerilerini sergileyecekleri bu sınav için ter dökecekler. Peki KPSS ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, bitiyor?

2023 KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

2023 ÖABT SINAV SÜRESİ

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.

ÖABT SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavına katılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT'ye girmeleri zorunludur.

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