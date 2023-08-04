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ALES/2 TAKVİMİ 2023 | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 sınav tarihi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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ALES/2 TAKVİMİ 2023 | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 sınav tarihi...

Öğrencilerin merakla beklediği 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecan dorukta. İlk oturum nisan ayında başarıyla gerçekleştirilen sınavın ikinci oturum tarihi merak ediliyor. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Peki ALES/ ne zaman, hangi tarihte?

Öğrencilerin merakla beklediği 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecan dorukta. İlk oturum nisan ayında başarıyla gerçekleştirilen sınavın ikinci oturum tarihi merak ediliyor. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Peki ALES/ ne zaman, hangi tarihte?

ALES 2 NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES oturumu 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçlarının ise 5 Eylül'de erişime açılacak.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav belgesinin ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

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