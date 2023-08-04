ALES/2 TAKVİMİ 2023 | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 sınav tarihi...

Öğrencilerin merakla beklediği 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecan dorukta. İlk oturum nisan ayında başarıyla gerçekleştirilen sınavın ikinci oturum tarihi merak ediliyor. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Peki ALES/ ne zaman, hangi tarihte?