İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SON DAKİKA 2023! Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? e-Devlet / MEBBİS sonuç ekranı!
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. İl içi atama sonuçları sonrası iller arası tayin sonuçları için de beklenen açıklama geldi. Peki, MEB Öğretmen il dışı tayin sonuçları nasıl sorgulanır? İşte il dışı tayin sonuçları 2023!
Öğretmenlerin İl Dışı Atama Sonuçları ile yer değiştirme durumları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu öğretmenlerin il içi, iller arası atama yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Peki, MEB Öğretmen iller arası atama sonuçları nasıl sorgulanır? işte il dışı tayin sonuçları 2023...
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI
Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 3 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçlar MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
MEBBİS İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
E-DEVLET İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ise 7 Ağustos olarak duyuruldu.
MAZERETE BAĞLI ATAMA TAKVİMİ
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak.
Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
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- İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SON DAKİKA 2023! Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? e-Devlet / MEBBİS sonuç ekranı!
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