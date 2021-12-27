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AUZEF harf notu hesaplama: AUZEF harf notu hesaplama nereden, nasıl yapılır? AUZEF final sonuçları açıklandı mı, belli mi?

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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AUZEF harf notu hesaplama: AUZEF harf notu hesaplama nereden, nasıl yapılır? AUZEF final sonuçları açıklandı mı, belli mi?

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 18-19 Aralık tarihinde gerçekleştirilen İÜ AUZEF sınav sonuçları son dakika olarak duyurulacak. İşte, AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF final sonuçları açıklandı mı, belli mi? Sorgulama ekranı...

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF final sonuçları açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF sınav sonuçları açıklandı! Güz dönemi bitirme sınavlarının tamamlanması ile birlikte sınava katılan adaylar AUZEF sonuçları erişime açıldı. İşte, AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF final sonuçları açıklandı mı, belli mi? Sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF'in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise yaklaşık 2 hafta sonra 26 Kasım'da ilan edilmişti.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

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