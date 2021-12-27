AUZEF harf notu hesaplama: AUZEF harf notu hesaplama nereden, nasıl yapılır? AUZEF final sonuçları açıklandı mı, belli mi?

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.