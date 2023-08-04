BİLSEM SONUÇLARI 2023 | Sınav sonucu öğrenme ekranı meb.gov.tr! BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

SON DAKİKA: BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanan BİLSEM sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü ilan edildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.