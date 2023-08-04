BİLSEM SONUÇLARI 2023 | Sınav sonucu öğrenme ekranı meb.gov.tr! BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
"BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 28 Temmuz'da sona eren bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oluyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı...
"Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 28 Temmuz 2023 tarihinde sona eren bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. İşte BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı ve giriş belgeleri hakkında merak edilenler...
SON DAKİKA: BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanan BİLSEM sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü ilan edildi.
2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
MEB BİLSEM SINAV TAKVİMİ
04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
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