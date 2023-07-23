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KPSS Lisans PUAN HESAPLAMA 2023 | KPSS'de 4 yanlış 1 doğru var mı? Cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

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Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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KPSS Lisans PUAN HESAPLAMA 2023 | KPSS’de 4 yanlış 1 doğru var mı? Cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün düzenleniyor. Memur adayları, sınavın önemli detayları hakkında araştırmalara başladı. KPSS'ye giren adaylar arama motorlarında "4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün düzenleniyor. Memur adayları, sınavın önemli detayları hakkında araştırmalara başladı. KPSS'ye giren adaylar arama motorlarında "4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

2023 KPSS soruları ve cevapları ile adaylar YKS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

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