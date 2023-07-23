KPSS 2023 Mihriban sorusunun cevabı neydi? Mihriban türküsü sözleri
KPSS Lisans sınavında çıkan Mihriban sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Bu sene 23 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayan KPSS Lisans sınavının ardından öğrenciler soruların cevaplarına ulaşmaya çalışıyor. Sınavdan çıkan öğrencilerin gündemi olan Mihriban sorusunun detayları gündemdeki yerini aldı. İşte 2023 KPSS ve Mihriban sorusu ile ilgili tüm detaylar...
KPSS Lisans sınavında çıkan Mihriban sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Bu sene 23 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayan KPSS Lisans sınavının ardından öğrenciler soruların cevaplarına ulaşmaya çalışıyor. Sınavdan çıkan öğrencilerin gündemi olan Mihriban sorusunun detayları gündemdeki yerini aldı. İşte 2023 KPSS ve Mihriban sorusu ile ilgili tüm detaylar...
KPSS MİHRİBAN SORUSUNUN CEVABI
Henüz sorunun detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimize eklenecektir.
MİHRİBAN SORUSU YORUMLARI
-kalem elden düşsün diye mihriban sorusunu yazdınız dimi ösym kabul et
-Koca bir nesle sınavda " Mihriban" söyletip kalemi düşürtmek…
-Ah ulan #mihriban yıllardır hep nakaratını söyledim hiçbir zaman tam ezberlemek aklıma gelmedi şimdi kendinden utanabilirsin her yerde sıkıntısın.. #kpss
-Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamisim çözülmuyor Mihriban degilmiydi o ya çözemedim çözulmuyor olmamalı ya. Yillarca yanlış söylenen türkünün kurbanı oldum 🙁🤦
MİHRİBAN TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban!
Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lâmbamda titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!
Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban!
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!
Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
Kar koysan köz olur aşkın külüne
Şaştım kara bahtın tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!
Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor Mihriban!
Abdurrahim Karakoç
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