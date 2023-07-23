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KPSS 2023 GY-GK oturum saatleri-süreleri | KPSS Lisans en erken saat kaçta çıkılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 23.07.2023
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KPSS 2023 GY-GK oturum saatleri-süreleri | KPSS Lisans en erken saat kaçta çıkılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bugün gerçekleşecek olan KPSS Lisans sınavının hemen öncesinde adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının saatlerini sınav sürelerini detaylı bir şekilde araştırıyor. Arama motorlarında "KPSS Lisans en erken saat kaçta çıkılır?", "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularının cevaplarına ulaşılmaya çalışılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Bugün gerçekleşecek olan KPSS Lisans sınavının hemen öncesinde adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının saatlerini sınav sürelerini detaylı bir şekilde araştırıyor. Arama motorlarında "KPSS Lisans en erken saat kaçta çıkılır?", "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularının cevaplarına ulaşılmaya çalışılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

KPSS LİSANS OTURUM SAATLERİ/SÜRELERİ

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz pazar günü gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz pazar öğleden sonra yapılacak. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 14.45'te başlayacak ve sınav süresi ise 100 dakika olacak.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak.

KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

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