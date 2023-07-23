KPSS 2023 GY-GK oturum saatleri-süreleri | KPSS Lisans en erken saat kaçta çıkılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bugün gerçekleşecek olan KPSS Lisans sınavının hemen öncesinde adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının saatlerini sınav sürelerini detaylı bir şekilde araştırıyor. Arama motorlarında "KPSS Lisans en erken saat kaçta çıkılır?", "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularının cevaplarına ulaşılmaya çalışılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...