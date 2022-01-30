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KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı?

KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur olmak isteyen adaylar yeni yılda yine KPSS'ye girecekler. Günler ilerledikçe başvuru tarih aramaları yavaş yavaş artıyor. Başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte, KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı?

KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl yüz binler KPSS'ye giriyorlar. Bu yıl ortaöğretim ve önlisans mezunları da sınav girecekler. İşte, KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı?

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

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