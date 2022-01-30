31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 15 bin öğretmen atama sorgulama: 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...

15 bin öğretmen atama sorgulama: 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2022
ABONE OL
15 bin öğretmen atama sorgulama: 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...

15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 bin öğretmen ataması yoğun ilgi görüyor. Öğretmen atamalarında sözleşmeli sınav sonuçları geçtiğimiz ay sonunda açıklanmıştı. Tercih ekranı geçtiğimiz günlerde kapandı. Tercih işlemlerini tamamlayan öğretmenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte, 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...

15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 bin öğretmen ataması yoğun ilgi görüyor. Öğretmen atamalarında sözleşmeli sınav sonuçları geçtiğimiz ay sonunda açıklanmıştı. Tercih ekranı geçtiğimiz günlerde kapandı. Tercih işlemlerini tamamlayan öğretmenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 15 bin öğretmen atama için tercih dönemi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini atama sonuçlarına çevirdi. İşte, 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama sonuçları ise 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

15 BİN ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA