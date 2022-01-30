15 bin öğretmen atama sorgulama: 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...

15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 bin öğretmen ataması yoğun ilgi görüyor. Öğretmen atamalarında sözleşmeli sınav sonuçları geçtiğimiz ay sonunda açıklanmıştı. Tercih ekranı geçtiğimiz günlerde kapandı. Tercih işlemlerini tamamlayan öğretmenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 15 bin öğretmen atama için tercih dönemi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini atama sonuçlarına çevirdi. İşte, 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...