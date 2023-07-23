KPSS Lisans bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Sınav süresi kaç dakika, kaç soru? 2023 GY, GK ÖSYM takvimi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı bugün başladı. 2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları tüm Türkiye genelinde düzenlenecek. Binlerce memur adayı, sınavın ne zaman yapılacağını, saat kaçta başlayacağını ve sınav süresini araştırıyor. Peki KPSS Lisans bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Sınav süresi kaç dakika, kaç soru?
KPSS Lisans bugün saat kaçta başlayıp, bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Binlerce aday ve yakınları sınava ilişkin detayları gözden geçiriyor. Memuriyet için son basamaklardan biri olan KPSS Lisans sınavında bugün Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleşecek. İşte sınava ilişkin tüm merak edilen detaylar...
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz pazar günü gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz pazar öğleden sonra yapılacak. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 14.45'te başlayacak ve sınav süresi ise 100 dakika olacak.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz tarihinde Saat 10.15'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15
ÖABT: 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak.
KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
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