KPSS Lisans bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Sınav süresi kaç dakika, kaç soru? 2023 GY, GK ÖSYM takvimi

KPSS Lisans bugün saat kaçta başlayıp, bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Binlerce aday ve yakınları sınava ilişkin detayları gözden geçiriyor. Memuriyet için son basamaklardan biri olan KPSS Lisans sınavında bugün Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleşecek. İşte sınava ilişkin tüm merak edilen detaylar...