DGS sonuçları açıklandı mı 2023? DGS sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
2023 DGS sonuçları için geri sayım başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini, 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen kişilerin katılım sağladığı 2023 DGS sınavı 16 Temmuz'da tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Peki, DGS sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? İşte, cevabı...
Dikey Geçiş Sınavı için başvuru işlemleri 29 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında alındı. Sınav ise 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Bu noktada adaylar, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıyor. İşte, Dikey Geçiş Sınavı hakkında merak edilenler...
2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuç tarihini açıkladı.
Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor.
DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.
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