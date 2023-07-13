KPSS giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? KPSS sınavına hangi okulda gireceğim? ais.osym.gov.tr

"KPSS sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken memur adaylarının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek olan KPSS sınav giriş yerleri son dakika duyurusuna çevrildi. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?