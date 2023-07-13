KPSS giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? KPSS sınavına hangi okulda gireceğim? ais.osym.gov.tr
"KPSS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 23 Temmuz yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, sınava hangi okullarda gireceklerini sorguluyor. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı...
"KPSS sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken memur adaylarının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek olan KPSS sınav giriş yerleri son dakika duyurusuna çevrildi. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.
Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.
KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.
2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.
Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
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- KPSS giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? KPSS sınavına hangi okulda gireceğim? ais.osym.gov.tr
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