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YKS açıklandı mı 2023? YKS sonuçları ne zaman, erken mi açıklanacak? ÖSYM giriş ekranı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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YKS açıklandı mı 2023? YKS sonuçları ne zaman, erken mi açıklanacak? ÖSYM giriş ekranı

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Binlerce üniversite adayı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde AYT-TYT-YDT oturumlarına katılım sağlayanlar "Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 YKS açıklanma tarihi...

"YKS sonuçları erken mi açıklanacak, hangi tarihte?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Sınav sonuçları için geri sayım başlarken, adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı 2023? İşte, sınav sonuç tarihi...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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