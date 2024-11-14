KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı mı: MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? AGS tarihi

2025 ÖSYM sınav takviminde yapılan değişiklikle, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırılarak yerine MEB Akademi Giriş Sınavı eklendi. Eğitim Bilimleri sınavı, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, ve Rehberlik gibi dersleri kapsıyordu.

MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) Nedir?

KPSS'de yer alan Eğitim Bilimleri sınavının yerine getirilen AGS, adayların pedagojik yeterliliklerini, mesleki bilgilerini ve alan bilgilerini değerlendirme amacını taşıyor. Eğitim alanında bilgi ölçümü için yapılacak bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek.

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) Ne Zaman Yapılacak?

(Akademi Giriş Sınavı) AGS 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 8 Mayıs - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak..