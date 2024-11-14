AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2024-2025 MEB Açık Lise sınav takvimi...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için yeni sınav takvimi nihayet açıklandı. 2024-2025 eğitim yılına ait sınav tarihleri öğrencilerin merakını giderdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi sınavlarının detaylarını paylaştı. Bu yıl sınavlar öğrencilere üç farklı oturumda sunulacak. Ayrıca sınavların uygulanış şekli ve diğer önemli tarihler de duyuruldu.

2024-2025 AÖL Sınav Tarihleri

AÖL sınavları, 2024-2025 eğitim yılında 81 ilde yüz yüze yapılacak. Sınavlar, üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İşte belirlenen sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024, Cumartesi günü, saat 10.00

2. Oturum: 21 Aralık 2024, Cumartesi günü, saat 14.00

3. Oturum: 22 Aralık 2024, Pazar günü, saat 10.00

Bu tarihlerde, her oturum için belirlenen saatlerde sınavlar yapılacak. Öğrenciler, sınavın hangi oturumda olduklarını dikkatle kontrol etmelidir.

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AÖL Sınavları Yüz Yüze Gerçekleştirilecek

Bu yıl Açık Öğretim Lisesi sınavları online değil, yüz yüze yapılacak. MEB, sınavları her zamanki gibi fiziksel olarak gerçekleştirecek ve öğrenciler, sınavlara okullarda katılacak. Yüz yüze yapılan sınavlar, öğrencilerin başarılarını değerlendirmek için geleneksel yöntemi koruyacak.

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AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı mı?

AÖL öğrencileri için önemli bir tarih de sınav giriş belgesinin yayınlanacağı gündür. Sınav giriş belgeleri, 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinde duyurulacak. Öğrenciler, sınav gününden önce bu belgeyi almalı ve sınav salonlarına giriş için gerekli olan tüm bilgileri kontrol etmelidir.

AÖL Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖL sınavlarının sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını bu tarihte öğrenebilecek ve akademik ilerlemelerini takip edebilecekler.