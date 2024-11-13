2025 YDS sınav tarihleri ne zaman, YDS başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM, 2025 yılı için beklenen sınav takvimini duyurdu. Sınava girecek adayların sıkça sorduğu "YDS 2025 ne zaman?" sorusu da bu açıklama ile yanıt buldu. Özellikle dil yeterlilik belgesi almak isteyen yüksek lisans ve doktora adaylarının gözü bu tarihlerde. İşte, 2025 YDS sınav, başvuru ve sonuç tarihleri…

2025 YDS Sınav Tarihleri

2025 YDS Sınav Tarihleri ve Başvuruları

2025 YDS/1 sınavı 9 Mart 2025 tarihinde yapılacak. YDS/1 başvuruları ise 22 - 29 Ocak tarihleri arasında alınacak.

2025 YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. YDS/2 başvuruları ise 30 Eylül - 8 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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