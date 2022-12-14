İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? Nisan ayı ara tatili ayın kaçında başlayacak? MEB açıklamaları...
İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim dönemi tüm hızıyla devam ederken, yarıyılın ilk ara tatilini geride bırakan öğrenciler ikinci ara tatile yönelik araştırma yapmaya başladı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? Nisan ayı ara tatili ayın kaçında başlayacak?
İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? Nisan ayı ara tatili ayın kaçında başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2022-2023 tatil takvimine odaklandı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? Nisan ayı ara tatili ayın kaçında başlayacak? MEB açıklamaları...
15 TATİL NE ZAMAN?
2023 sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat arasında gerçekleşecek.
20 Ocak Cuma günü ders bitiminde 2023 yılı Şubat tatili milyonlarca kişi için başlamış olacak. Dersler ise hafta sonunun ardından 6 Şubat pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
14-18 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili yapılacak.
İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Okullar önümüzdeki yıl 16 Haziran 2023'te karnelerin alınmasıyla birlikte yaz tatiline girecek.
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