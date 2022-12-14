İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? Nisan ayı ara tatili ayın kaçında başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2022-2023 tatil takvimine odaklandı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? Nisan ayı ara tatili ayın kaçında başlayacak? MEB açıklamaları...