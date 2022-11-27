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KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayınlanacak? 2022 DHBT sınavı kaç soru sorulacak? DHBT ÇIKMIŞ SORULAR!

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Giriş Tarihi: 27.11.2022
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KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayınlanacak? 2022 DHBT sınavı kaç soru sorulacak? DHBT ÇIKMIŞ SORULAR!

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı için beklenen an geldi. Sınava girecek adaylar, soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak ve kaç soru olacak? İşte, sınav hakkında merak edilenler...

DHBT sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) alınan DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı için beklenen gün geldi. Sınava girecek olan binlerce aday, DHBT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusunu gündeme getirdi. Toplam 40 sorunun sorulup, 60 dakika sürenin verileceği DHBT sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre aralık ayında açıklanacak. Peki, 2022 DHBT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte,detaylar...

DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS DHBT sınav sorularının 27 Kasım Pazar günü (BUGÜN) erişime açılması bekleniyor.

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DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.

Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

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