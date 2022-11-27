KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayınlanacak? 2022 DHBT sınavı kaç soru sorulacak? DHBT ÇIKMIŞ SORULAR!

DHBT sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) alınan DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı için beklenen gün geldi. Sınava girecek olan binlerce aday, DHBT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusunu gündeme getirdi. Toplam 40 sorunun sorulup, 60 dakika sürenin verileceği DHBT sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre aralık ayında açıklanacak. Peki, 2022 DHBT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte,detaylar...

DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS DHBT sınav sorularının 27 Kasım Pazar günü (BUGÜN) erişime açılması bekleniyor.

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