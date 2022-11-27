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DHBT SINAV SONUÇ TARİHİ! DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınavı kaçta, kaç dakika sürecek?

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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DHBT SINAV SONUÇ TARİHİ! DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınavı kaçta, kaç dakika sürecek?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı için beklenen gün geldi. Sınava girecek adaylar sınav saatini ve sonuçların açıklanacağı günü şimdiden araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav kaçta dakika ve kaç soru olacak? İşte, sınav hakkında merak edilenler...

KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yaptığı atamalar için belirleyici kriter olan KPSS DHBT sınavında beklenen gün geldi. Başvuruları 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM tarafından DHBT Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının ardıdnan binlerce aday, sınav sonuçlarına odaklanacak. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav kaçta dakika sürecek? İşte, detaylar...

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT sınavı, 27 Aralık 2022(bugün) düzenlenecek.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün yapılacak olan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmıştı.Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları görüntüleyebilecek.

DHBT NEDİR?

DHBT sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Diyanet işlerinde görev almak isteyen insanlar KPSS genel kültür, genel yetenek sınavının yanında lisans alanında DHBT sınavına başvurmamalılardır.

Din İşleri Başkanlığında din ile alakalı görevlerde yer almak için DHBT sınavına girmek zorunludur.

2022 DHBT SINAVI KAÇ SORU? SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 (20 soru ) ve DHBT-2 (20 soru) sorulmaktadır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 11.15'te sona erecek.2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 ve DHBT-2 Sınav Süresi 60 dakikadır.

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