DHBT SINAV SONUÇ TARİHİ! DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınavı kaçta, kaç dakika sürecek?

KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yaptığı atamalar için belirleyici kriter olan KPSS DHBT sınavında beklenen gün geldi. Başvuruları 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM tarafından DHBT Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının ardıdnan binlerce aday, sınav sonuçlarına odaklanacak. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav kaçta dakika sürecek? İşte, detaylar...

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT sınavı, 27 Aralık 2022(bugün) düzenlenecek.