KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? DHBT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
Bugün başlayan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavına katılan adaylar, puan hesaplaması yaparken DHBT'de 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediğini arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, DHBT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar...
KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından yapılan KPSS DHBT sınavı bugün saat 10.15'te başladı. KPSS DHBT sınavında adaylara, toplamda 40 soru için 60 dakika süre verildi. Sınava katılanlar, DHBT puanını hesaplamak için sınavda 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediğini merak ediyor. Peki, KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, cevabı...
DHBT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT sınavından 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. DHBT sınavında yapılan net sayısı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?
Sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Kasım 2022 tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS DHBT sınavı sonuçları 16.12.2022 tarihinde açıklanacak.
DHBT SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandığında yukarıdaki linkten kaç puan aldığını öğrenebilirsiniz.
KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS DHBT puanı KPSSP122 ortaöğretim, KPSSP123 ön lisans ve KPSSP124 lisans türünde olmak üzere üç farklı puan türünde hesaplanmaktadır.
DHBT sınavına katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.
Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar,100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.
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- KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? DHBT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
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