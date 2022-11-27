KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? DHBT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puanı kaç yıl geçerli?

KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT puanı KPSSP122 ortaöğretim, KPSSP123 ön lisans ve KPSSP124 lisans türünde olmak üzere üç farklı puan türünde hesaplanmaktadır.

DHBT sınavına katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.