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Bugün okul var mı? 23 Eylül Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 06:40
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Bugün okul var mı? 23 Eylül Pazartesi Zonguldak’ta okullar tatil mi?

Zonguldak’ta etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il genelinde yaptığı turuncu uyarı sonrasında Zonguldak Valiliği kritik bir karar aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre yoğun sağanak yağış ve fırtına nedeniyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için okullar bugün tatil edildi.

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