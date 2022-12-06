06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022
ABONE OL
KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları arasında yer alan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA