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29. dönem POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2022 POMEM mülakat sınavı ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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29. dönem POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2022 POMEM mülakat sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından toplam 13.000 öğrenci alımı için ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav süreci başlamış oldu. POMEM mülakat sınavı ne zaman, başvuru ücreti nereye yatacak? sorusu polis adayları tarafından gündeme getirildi. İşte, 29. POMEM mülakat sınavı ve ücreti hakkında merak edilenler...

POMEM mülakat sınavı ve başvuru ücreti polis adayları tarafından gündeme getirildi. 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlanan ön başvuruların ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınava girecek adaylar belli oldu. Peki, POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte, ayrıntılar...

BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRMAYANLAR SINAVA KATILAMAYACAK!

29. Dönem POMEM ön başvurusu olumlu olan adaylar, sınav başvuru ücretini belirtilen tarihlerde ödemesi gerekiyor. Diğer bir aşamada ise POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavları gerçekleşecek. Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

POMEM sınavı için ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınava katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak konusu oldu.POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.

ADAYLARIN DİKKATİNE!

29. Dönem POMEM Giriş Sınavına; başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

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