29. dönem POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2022 POMEM mülakat sınavı ne zaman?

POMEM mülakat sınavı ve başvuru ücreti polis adayları tarafından gündeme getirildi. 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlanan ön başvuruların ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınava girecek adaylar belli oldu. Peki, POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte, ayrıntılar...

BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRMAYANLAR SINAVA KATILAMAYACAK!

29. Dönem POMEM ön başvurusu olumlu olan adaylar, sınav başvuru ücretini belirtilen tarihlerde ödemesi gerekiyor. Diğer bir aşamada ise POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavları gerçekleşecek. Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.