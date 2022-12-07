BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? TAKVİM AÇIKLANDI! BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BİLSEM her sene belli tarihlerde alım yapıyor. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Peki, BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Peki, BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ön değerlendirme randevuları 2 Ocak ve 6 Ocak'ta oluşturulacak.
Öğrencilerinin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarının alınması 14 Ocak ve 9 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
SONUÇLAR 19 NİSAN'DA AÇIKLANACAK
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? TAKVİM AÇIKLANDI! BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı?
- KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!
- 8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...
- Gönül Dağı'nda ayrılık rüzgarı esiyor! Hayranları çilekeş olacak! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!
- TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- TOKİ'DEN MESAJ GELDİ! TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Bekçilik alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM yeni bekçi alımı yapılacak mı, var mı?
- 29. dönem POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2022 POMEM mülakat sınavı ne zaman?
- AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır?