BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? TAKVİM AÇIKLANDI! BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Peki, BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?