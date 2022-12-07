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BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? TAKVİM AÇIKLANDI! BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? TAKVİM AÇIKLANDI! BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BİLSEM her sene belli tarihlerde alım yapıyor. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Peki, BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Peki, BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ön değerlendirme randevuları 2 Ocak ve 6 Ocak'ta oluşturulacak.

Öğrencilerinin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarının alınması 14 Ocak ve 9 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR 19 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

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