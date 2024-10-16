KPSS DHBT sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, Eylül ayında gerçekleştirilen sınavın ardından binlerce adayın gündeminde. Sınav sonuçlarını öğrenmek için bekleyen adaylar, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sonuçlara çevirmiş durumda. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Sonuç Tarihini Açıkladı

KPSS DHBT 2024 sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 16 Ekim'de açıklanacak. Henüz resmi sonuçlar erişime açılmamış olsa da, adaylar bu tarihte sonuçlarını öğrenebilecekler. ÖSYM'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, sonuçlar belirtilen tarihte ais.osym.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?

Sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayabilecekler. T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileri ile sisteme giriş yaparak, KPSS DHBT 2024 sonuçlarına ulaşmak mümkün olacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra, adayların herhangi bir karışıklık yaşamamaları için ÖSYM'nin resmi platformunu kullanmaları önem arz ediyor.