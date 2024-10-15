ALES/3 geç başvurular başladı mı, ne zaman? 2024 ÖSYM ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru süreci tamamlandı. 1-9 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru imkanı sunulacak. ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihi ve ücret detayları belli oldu.

Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman?

ALES/3 sınavı için normal başvuru sürecini kaçıranlar, 16 Ekim 2024 tarihinde geç başvuru yapabilecek. Bu tarih, sınava girmek isteyen adaylar için son fırsat niteliğinde.

Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2024 ALES/3 için normal başvuru ücreti 490 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru yapan adaylar ise %50 artırımlı olarak 735 TL ödeyecekler. Ödemeler aynı gün yapılmazsa başvuru geçersiz sayılacak.

ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde saat 10:15'te başlayacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak. Adaylar, sınav sonuçlarını 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

Geç başvuru ve sınav tarihlerini kaçırmamak için adayların takvimi dikkatlice takip etmeleri önemli.