ALES/3 geç başvurular başladı mı, ne zaman? 2024 ÖSYM ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
2024 yılının son ALES sınavı için başvuru süreci tamamlandı. Başvuru tarihini kaçıranlar içinse geç başvuru fırsatı ÖSYM tarafından duyuruldu. Kasım ayında yapılacak olan sınava katılmak isteyen adaylar, belirlenen geç başvuru tarihinde başvurularını yapabilecek. Geç başvuru için farklı bir ücret ödenmesi gerekiyor. Sınav tarihleri ve geç başvuru ücreti de bu süreçte adayların merak ettiği konular arasında.
Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru süreci tamamlandı. 1-9 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru imkanı sunulacak. ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihi ve ücret detayları belli oldu.
Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman?
ALES/3 sınavı için normal başvuru sürecini kaçıranlar, 16 Ekim 2024 tarihinde geç başvuru yapabilecek. Bu tarih, sınava girmek isteyen adaylar için son fırsat niteliğinde.
Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?
2024 ALES/3 için normal başvuru ücreti 490 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru yapan adaylar ise %50 artırımlı olarak 735 TL ödeyecekler. Ödemeler aynı gün yapılmazsa başvuru geçersiz sayılacak.
ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde saat 10:15'te başlayacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak. Adaylar, sınav sonuçlarını 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.
Geç başvuru ve sınav tarihlerini kaçırmamak için adayların takvimi dikkatlice takip etmeleri önemli.