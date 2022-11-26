KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler! Kalem silgi verilecek mi? KPSS DHBT sınavında alınması gereken belgeler neler?
KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yarın gerçekleştirilecek olan KPSS DHBT sınavına girecek adaylar sınav yerlerinde olası bir sorun yaşamamak için detayları araştırıyor. Peki KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler neler? Kalem silgi verilecek mi? KPSS DHBT sınavında alınması gereken belgeler neler?
27 Kasım saat 10.15'te gerçekleşecek 2022-KPSS DHBT sınavına giderken adayların yanına alması gereken belgeler neler? Adaylar sınav günü herhangi bir sorunla karşılaşmamak için arama motorlarında, "KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler neler?" "Kalem silgi verilecek mi?" sorularını aratıyorlarr. Peki KPSS DHBT sınavında alınması gereken belgeler neler? İşte konuya ilişkin detaylar...
KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
KPSS DHBT sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
KPSS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. DHBT-1 ve DHBT-2 kapsamında toplam 40 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 60 dakika süre verilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır.
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- KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler! Kalem silgi verilecek mi? KPSS DHBT sınavında alınması gereken belgeler neler?
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