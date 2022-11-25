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YKS tarihi ertelendi mi? 2023 YKS üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS TYT AYT sınav takvimi değişecek mi? ÖSYM SON DAKİKA!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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YKS tarihi ertelendi mi? 2023 YKS üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS TYT AYT sınav takvimi değişecek mi? ÖSYM SON DAKİKA!

ÖSYM tarafından açıklanan 2023 YKS üniversite sınavının erteleneceği iddia edildi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Öğrenciler arama motorlarında "YKS tarihi ertelendi mi", "2023 YKS tarihi ne zaman?" sorusunu araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ÖSYM tarafından açıklanan 2023 YKS üniversite sınavının erteleneceği iddia edildi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Öğrenciler arama motorlarında "YKS tarihi ertelendi mi", "2023 YKS tarihi ne zaman?" sorusunu araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

2023 YKS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimine göre YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın seçimle kesişme durumunda YKS tarihlerinin değişeceği konuşuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik konu hakkında "Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır" sözlerini kullandı.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2023 YKS sınav ise 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TYT 17 Haziran'da, AYT ve YDT 18 Haziran'da uygulanacak.

YKS BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

YKS başvurusunda bulunmak isteyen adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kolaylıkla yapabilmektedir.

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