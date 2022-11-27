KPSS DHBT sınavı nasıldı? 2022 DHBT sınavı zor muydu, kolay mıydı? DHBT SINAV YORUMLARI...
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı bugün sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar soruları ve sınav yorumlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı. "DHBT sınavı kolay mıydı, zor muydu" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS DHBT sınavı nasıldı? 2022 DHBT sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, sosyal medyada paylaşılan yorumlar...
KPSS DHBT sınavı nasıldı? ÖSYM tarafından yapılan ve saat 10.15'te başlayan KPSS DHBT sınavı sona erdi. KPSS DHBT sınavında adaylara, toplamda 40 soru için 60 dakika süre verildi. Sınava katılanlar, DHBT sınavı hakkındaki yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.Peki, KPSS DHBT sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, sınav hakkında merak edilen yorumlar...
KPSS DHBT SINAVI SONA ERDİ!
2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp, 11.15'te sona erdi..Sınav 60 dakika sürdü.
KPSS DHBT SINAVI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?
DHBT sınavına giren adaylardan bazıları sınavın zor olduğunu söylerken, bazıları ise rahatlıkla tüm soruları yanıtladığını belirtti.
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Kasım 2022 tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS DHBT sınavı sonuçları 16.12.2022 tarihinde açıklanacak.
DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS DHBT sınav sorularının 27 Kasım Pazar günü (BUGÜN) erişime açılması bekleniyor.
2022 KPSS DHBT KONULARI
DHBT-1
İslam İnanç Esasları
İslam İbadet Esasları
Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
Siyer
İslam Ahlakı
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- KPSS DHBT sınavı nasıldı? 2022 DHBT sınavı zor muydu, kolay mıydı? DHBT SINAV YORUMLARI...
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