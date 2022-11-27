AUZEF SINAV SONUÇLARI AKSİS SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. 12-13 Kasım 2022'de sona eren sınavın ardından adaylar, İÜ AUZEF vize sınav sonuçları için son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları geride kaldı. Sınava giren binlerce öğrenci, sınav sonuçları hakkında yapılacak olan son dakika açıklamalarını bekliyor. Peki, AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz resmi olarak netleşmedi. Fakat, AUZEF vize sınav sonuçlarının 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı vize sınavları 12 Kasım - 13 Kasım tarihlerinde yapıldı.
Sonuçlarınızı açıklandığında, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ
-Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022
-Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022
-Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan açıklamada "12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir.
Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.
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