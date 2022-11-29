KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?
KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS DHBT sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?
KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 27 Kasım'da yapılan sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.
Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10'u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Kasım 2022 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 07 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.
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