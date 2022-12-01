15 tatile kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili ne zaman? MEB 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ
Kasım tatilinin ardından 2023 yılında gerçekleşecek olan 15 tatil için sorgulamalar başladı. Sömestr tatili öncesi program yapmak isteyen milyonlarca öğrenci ve öğretmenler yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? İşte, MEB 2022-2023 akademik takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 yılı için yayımladığı takvimle birlikte tatil tarihleri belli oldu. İlk ara tatillerini 14-18 Kasım arasında yapan milyonlarca öğrenci, şimdi ise yarıyıl tatilini bekliyor. Yorgunluğunu atmak isteyen öğrenciler, yarırıl tatilinin hangi tarih olacağını sorguluyor. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, detaylar...
15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?
15 Tatil 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak, 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Toplam 10 iş günü süren yarıyıl tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte 15 güne uzayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, ilk ara tatilini 14-18 Kasım'da yaptı. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te olacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.
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