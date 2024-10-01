01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

KPSS DHBT, Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç tarihi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 08:49
ABONE OL
KPSS DHBT, Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç tarihi

KPSS oturumları geride kalırken, gözler şimdi KPSS Ortaöğretim ve DHBT sınav sonuçlarına çevrildi. Sınava katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve hangi tarihlerde ilan edileceği konusunda merak içindeler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu sınavların sonuçları, adayların kariyer hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihler ve detaylar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör