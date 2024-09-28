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2025 TYT İlk Prova Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 20:24
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2025 TYT İlk Prova Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen TYT İlk Prova Deneme Sınavı'nın sonuçları, öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye genelinde yapılan sınavların kesin sonuçlarının, sınav tarihinin ardından 7-10 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor. Öğrenciler, sonuçlara erişmek için T.C. Kimlik Numarası veya telefon numarasıyla "Sınav Sonuçları" modülüne giriş yapabilecek.

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