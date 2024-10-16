Okullar tatil mi, kaç gün? Malatya, Elazığ, Adıyaman, Sivas... MEB-Valilik açıklaması son dakika!

Malatya'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair belirsizlik, vatandaşların dikkatini resmi açıklamalara yöneltti. Meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından gözler valiliklerin vereceği son dakika bilgilerine çevrildi. Şubat ayında yaşanan büyük depremlerin etkilediği bölgede yeniden güçlü bir sarsıntı hissedildi. Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te de şiddetli bir şekilde hissedilen deprem, bölgedeki endişeleri artırdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Erzincan ve Tunceli'de de hissedildi.

Depremi hisseden Tunceli ve Erzincan'daki vatandaşlar sokağa çıktı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

Yaşanan depremin ardından Elazığ ve Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber canlı yayınında "Saha çalışmalarımız devam ediyor. Şu anlık olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı. Yavuz, eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

ŞANLIURFA VALİSİ: "Bugün Malatya'da meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.