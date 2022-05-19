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YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?

YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 yılında haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlenecek. ÖSYM sınav takvimine göre yapılacak olan YKS’de adaylar önce TYT oturumuna girecekler. Peki, YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?

YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS 2022 yılında üç oturum şeklinde 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde yapılacak. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Peki, YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

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