YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS 2022 yılında üç oturum şeklinde 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde yapılacak. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Peki, YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?